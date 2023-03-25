لأداء عمرة آمنة لك ولأسرتك.. إرشادات لا تفوتك

المناطق_متابعات:

نشرت وزارة الصحة على حسابها في تويتر عدة إرشادات ينبغي اتباعها عند أداء العمرة، ليتسنى لضيوف االرحمن أداءها بطريقة آمنة.

إرشادات أثناء أداء العمرة:

وبحسب ما نشرته الوزارة ينبغي اتباع الآتي:

1-لتجنب آلام القدمين أثناء المضشي على البلاط:

-إحضار جوارب طبية أو مخصصة.

– عدم المشي حافيا لمدة طويلة.

2- تجنب حدوث تسلخات جلدية:

-استخدام كريمات طبية.

– استشارة طبيب الجلدة.

3- لتجنب الإصابة بالأمراض المُعدية:

-ارتداء الكمامة الطبية.

– تغيير الكمامات المستعملة.

أمن العمرة:

وقبل أيام عقدت وزارة الداخلية، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444 هـ في مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة.

وتناول المؤتمر استعراض خطط الوزارة واستعداداتها لموسم العمرة هذا العام، بمشاركة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب مدير عام الحوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

الكثافة أثناء العمرة:

قال الفريق البسامي إنه تم مراعاة الكثافات المتوقعة على محطات النقل العام في مداخل مكة ومحيط الدائري الثالث وبجانب الحرم المكي الشريف، لدورها في توزيع الكثافات على جهات الحرم كافة، وتمت إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلامة الحشود أثناء الدخول والخروج.

وشدد البسامي على أهمية الالتزام بلبس الكمامة حفاظاً على صحتهم وتوافقاً مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية.