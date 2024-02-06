لأكثر من 470 ألف أم سنويًا.. “المودة” تطلق دورات تدريبية للأمهات الجدد

المناطق_الرياض

بالشراكة مع مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع، أطلقت منصة العائلة التابعة لجمعية المودة للتنمية الأسرية برنامج “أول ألف يوم أمومة” والذي يهدف إلى التثقيف الصحي، الاجتماعي، النفسي، التربوي والأسري للأمهات الجدد. ويقوم هذا البرنامج بالتركيز على خمس نقاط أساسية وهي النمو، التواصل، الحماية، السلامة، والتنشئة والتربية، ويشتمل على ست محاور تدريبية و42 فيديو توعوي، بداية من مرحلة الحمل، يليها مرحلة التحضير لما قبل الولادة وكذلك الولادة، مرورًا بمرحلة ما بعد الولادة والرضاعة الطبيعية، العناية بالضيف الجديد (المولود)، وانتهاء بمرحلة الأمومة والتربية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع حملة أمومة واعية والذي أطلقته الجمعية في شهر سبتمبر الماضي حيث قامت بالمشاركة في 3 معارض توعوية، ونشر 113 منشور إنفوجرافيك توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي بإجمالي عدد مشاهدات أكثر 418 ألف مشاهدة.

وأوضح مدير عام جمعية المودة السيد محمد بن علي آل رضي بأن هذا البرنامج يأتي ضمن سعي جمعية المودة في تطوير المهارات التربوية لدى الأمهات سواء الجدد أو الذين سبق لهم الحمل أيضًا والذي بلغ متوسط عددهم في عام 2023 أكثر من 470 ألف أم. كما أشاد بأن هذا البرنامج سيضاهي برامج الحمل والولادة المقدمة في دولة بريطانيا، وعليه ظهرت الحاجة الملحّة إلى توعيتهم باحتياجات الطفل في تلك المرحلة وذلك إيمانًا منا بأن الأمومة هي أحد أهم الأدوار الاجتماعية التي تلعبها المرأة في المجتمع.

كما أضاف “آل رضي” بأنه بنهاية هذا البرنامج سيكون له أثر كبير على المتدربة يشمل التعرف على مفهوم الأمومة، الإلمام بأهمية الأمومة والتنشئة السليمة، تطوّر الأمومة من جميع النواحي، التعرف على ذاتها وكيف تصنع أهدافها بناء على تحليل واقعي دقيق، الإلمام بأوجه المسؤولية في التنشئة، مما سيساعدها في واجباتها كأم في رحلة الأمومة.

المطالبة بإلزامية تدريب الأمهات الجدد عبر الفيديوهات التعليمية

واختتم “آل رضي” بمطالبته بأن يكون هذا البرنامج إلزامي للأمهات الجدد عبر وزارة الصحة قبل مواعيد الولادة، بل وخلال الأشهر الأولى من الحمل والذي سيكون له الأثر الكبير بعد الله بتقليل فرص الإجهاض الناتجة عن قلة الوعي، وكذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في زيادة الوعي بمرحلة الولادة، القدرة على تخطي مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة بشكل أفضل، مما سينعكس إيجابيًا على نفسية الأم في مرحلة ما بعد الولادة والتربية.

الاستمرار في تعزيز جودة الحياة الأسرية عبر منصة العائلة

منصة العائلة هي منصة إلكترونية غير ربحية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الأسرية عبر مجموعة من البرامج التدريبية للأسرة في عدة مجالات والتي تقدم بشكل مجاني، بدءًا من اختيار شريك الحياة والاستعداد للزواج وبرامج في العلاقات الأسرية وتربية الأبناء والعلاقات الزوجية والتخطيط للأسرة وأخرى في تنظيم العلاقة بعد الانفصال، كما تقدم المنصة مجموعة من اختبارات القياس النفسية للأسرة ومحتوى توعوي لكافة أفراد الأسرة عبر مجتمع العائلة، وتستهدف المنصة خلال عام 2024 تدريب أكثر من 19 ألف متدرب ومتدربة لكافة أفراد الأسرة وشرائح المجتمع , ساهم في تصميم برامج منصة العائلة واختبارات القياس نخبة من الخبراء في مجال الأسرة وعلم الاجتماع وعلم النفس.

يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن البرنامج عبر زيارة موقع المنصة:

https://academy.almawaddah.org.sa/