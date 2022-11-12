لأول مرة الأولى في تاريخها.. المملكة تستضيف بطولة العالم للسنوكر 2023 تحت 21 عاما

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تستضيف السعودية في شهر يوليو من العام 2023م للمرة الأولى في تاريخها بطولة العالم للسنوكر تحت 21 عاماً للرجال والسيدات، وذلك بناءً على طلب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وجرت الموافقة بشكل رسمي خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر IBSF التي عقدت خلال اليومين الماضية بمدينة أنطاليا التركية.

موافقة مبدئية

وجرى خلال الاجتماع الموافقة بشكل مبدئي على استضافة السعودية بطولة كأس العالم للبلياردو والسنوكر للكبار للرجال والسيدات في شهر أكتوبر من عام 2024 للست كرات والماسترز.

تعزيزا لقيمة السعودية

وتأتي استضافة السعودية للبطولة بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي وبما يتواكب خطط وأهداف رؤية السعودية 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة السعودية إقليمياً وعالمياً، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.

تزكية ناصر الشمري

كان الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر IBSF، وجرى تزكيته عضواً في لجنة التسويق والاستثمار نظير النجاحات التي حققها أثناء رئاسته الاتحاد السعودي وعضويته في الاتحاد العربي ومساهمته الفاعلة في إبراز اللعبة وإدخالها للأندية بعد إقامة أول دوري للأندية في البلياردو والسنوكر على الصعيد المحلي والقاري والدولي، الذي لقيت أعماله أصداء واسعة من الاتحادات الأخرى وإشادات من رؤساء اتحادات 62 دولة عضوة في الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر.

بطولة العالم للسنوكر

هي بطولة سنوية إنجليزية الأصل للعبة السنوكر وتعتبر البطولة الأهم من حيث الشهرة والجائزة المالية ولقد عقدت لأول مره عام 1927 في مدينة شفيلد في إنجلترا.

وهي أطول بطولة احترافية للعبة السنوكر وأكثرها شهرة وثراءً حيث بلغ إجمالي أموال الجائزة في عام 2020 2,395,000 جنيه إسترليني، بما في ذلك 500,000 جنيه إسترليني للفائز، وهي إحدى البطولات الثلاث “جنباً إلى جنب مع بطولة المملكة المتحدة وبطولات الماستر” التي تشكل سلسلة التاج الثلاثي للسنوكر، البطل الحاكم هو روني أوسوليفان.