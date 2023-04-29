لأول مرة بالشرق الأوسط.. أكاديمية “طويق” تعلن بدء التسجيل في معسكرات “ميتافيرس”

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أعلنت أكاديمية طويق، بدء التسجيل في معسكرات “أكاديمية ميتافيرس”، التي تنطلق 21 مايو المقبل، لمدة 8 أشهر بمقر الأكاديمية بالرياض.

وتعتبر تلك المعسكرات، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع شركة “ميتا”، التي تستهدف تعزيز مفهوم “الميتافيرس” وتطبيقاته، وتطوير المتدربين بالمهارات الأساسية.

وتتكون المعسكرات، حول عدد من المسارات التي تهدف إلى التعريف بمفهوم “الميتافيرس”، وتطوير وتأهيل المتدربين لاكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته عبر بناء الواقع المعزز باستخدام “Meta Spark”، وتمكين المتدربين بتقنياته المطلوبة في سوق العمل.

وأكدت مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتركيا لدى ميتا جوال عواد، أهمية التعاون مع الشركاء في المملكة، والمنطقة لتسريع جهود تطوير منظومة إقليمية شاملة ومتكاملة للميتافيرس، والدخول في شراكة مع أكاديمية “طويق”.

ودعت “عواد”، كافة المهتمين بالالتحاق بأكاديمية “الميتافيرس” إلى التسجيل؛ للمساهمة في تشكيل مجتمعات الجيل القادم من المبدعين والمطوّرين وبناة عالم “الميتافيرس”.

وتتيح الأكاديمية التسجيل في المعسكرات عبر الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa.