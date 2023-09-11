لأول مرة بالمملكة.. عرض لـ”مارڤل” بـ20 شخصية

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تنطلق ولأول مرة في المملكة ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، عروض مارڤل الحية، وذلك خلال جولتها حول العالم.

وتبدأ العروض من يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023، في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويمكن الآن للعائلات وعشاق مارڤل شراء التذاكر عبر منصة فعاليات السعودية.

وأوضحت منتجة عرض عالم مارڤل الحي، جولييت فيلد غروسمان، أن الفريق الموهوب ابتكر عرضًا يجسد تجربة مارڤل الفريدة أمام أعين المشاهدين، إضافة إلى أن هذا الإنتاج يخلق تجربة تغمر العائلات بحركة لا تتوقف، وتعيشهم في تشويق على غرار الأفلام.

وتظهر العروض فيدوهات وتأثيرات صوتية وبصرية متطورة، لتنقل الجمهور إلى عالمٍ مختلف، إلى جانب الاحترافية في عرض الأعمال الهوائية الديناميكية التي يتمتع بها Spider-Man جنبًا إلى جنب مع مهارات Captain America الجريئة باستخدام الدراجات النارية في السباق مع الزمن لإنقاذ البشرية.

وتشمل العروض أبطال عالم مارڤل الخارقين، مثل Spider-Man و The Avengers وأبطال حراس المجرة بمن فيهم أبطال سلسلة Star-Lord و Gamoraو Grootو Rocket و Drax؛ وذلك في عرضٍ يحكي معركة أسطورية للدفاع عن العالم من الأشرار، وبإنتاج من شركة فيلد للترفيه، التي تعد المنتج الرائد في العالم للترفيه العائلي.