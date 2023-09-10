لأول مرة خارج أمريكا.. افتتاح “إكسبو إكسبو مينا” في الرياض

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افتتح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ أمجد شاكر اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر معرض (اكسبو اكسبو مينا) الذي يقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وهو المعرض الأهم في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وقدم “شاكر” كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف القادمين من أنحاء العالم قائلاً: “إن قطاع المعارض والمؤتمرات يواصل نموه في المملكة، وأن معدلات النمو هذا العام يزيد عن العام الماضي بما نسبته ١٥٪؜ خلال فترة أول ثمانية أشهر من السنة، بيد أن موسم المعارض والمؤتمرات ينشط عادة في الربعين الثالث والرابع من العام في رسالة واضحة لاستمرار نموه”، ثم قام بجولة على الأجنحة المشاركة في المعرض.

الهيئة هي الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر بتنظيم من الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات ومشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين وأكثر من ١٠٠ شركة متخصصة في القطاع،وتبدأ مواعيد الزيارة للمعرض من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً طيلة أيام إقامة المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي يقام منذ 14 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارجها.