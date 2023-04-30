لأول مرة.. سباق القوارب التمهيدي الثاني لكأس أمريكا يقام على مياه البحر الأحمر في جدة

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سيقام سباق القوارب التمهيدي الثاني لكأس أمريكا السابع والثلاثون AC37 على مياه البحر الأحمر في جدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 – المكان الوحيد خارج إسبانيا الذي سيستضيف سباق القوارب لكأس أمريكا خلال التحديث الـ 37.
يأتي هذا قبيل الموعد النهائي لبروتوكول AC37 الذي يتطلب الإعلان عن أي أماكن وتواريخ أولية لسباق القوارب لعام 2023 بحلول 30 أبريل.
وسيقام السباق في تصميم AC40 الواحد قبالة قرية السباق ونادي جدة لليخوت المجاورة لحلبة فورمولا 1 المذهلة على كورنيش جدة، وبالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، الذين يطمحو إلى تنمية رياضة الملاحة الشراعية في المملكة العربية السعودية عبر العديد من الأحداث والدورات العالية المستوى كجزء من “رؤية 2030”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ AC37 جرانت دالتون. أنه يمكن أن يستخدم سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا الـ 37 كحدث للتأثير الإيجابي على عدة جهات ولذلك، لدينا فرصة فريدة لتنمية الملاحة البحرية وخلق روابط جديدة مع مشاريع الاستدامة غير المسبوقة في البحر الأحمر، والتي بغمكانها تغيير حياة الناس من خلال رياضتنا والتقنيات المرتبطة بها.”
وأضافت الرئيس التنفيذي، للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية أن هذه واحدة من أسرع الأسواق الرياضية نموًا في العالم ولديها تراث بحري مستعد لإعادة الإحياء من أجل جميع النساء والرجال بالمملكة.