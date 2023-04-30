لأول مرة.. سباق القوارب التمهيدي الثاني لكأس أمريكا يقام على مياه البحر الأحمر في جدة

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ AC37 جرانت دالتون. أنه يمكن أن يستخدم سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا الـ 37 كحدث للتأثير الإيجابي على عدة جهات ولذلك، لدينا فرصة فريدة لتنمية الملاحة البحرية وخلق روابط جديدة مع مشاريع الاستدامة غير المسبوقة في البحر الأحمر، والتي بغمكانها تغيير حياة الناس من خلال رياضتنا والتقنيات المرتبطة بها.”