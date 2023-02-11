لأول مرة منذ 35 عاما.. فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال

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فُتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عاما من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية السبت. بأن خمس شاحنات محمّلة بمساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين عبرت معبر أليكان في محافظة إغدير.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بعض “الجهات” تحاول استغلال الأوضاع ما بعد الزلزال، “للصيد في المياه العكرة”.

وفي خطاب موجه للشعب التركي، أعلن أردوغان “ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 21 ألفا و43 قتيلا”، مضيفا: “ارتفعت حصيلة المصابين جراء الزلزال إلى 80 ألفا و97 مصابا”.

كما كشف الرئيس التركي عن تضرر نحو 20 مليون مواطن من الزلزال.

وقال الرئيس التركي إن “قوة الزلزال كانت مدمرة ولا يمكن مقارنته بما سبقه.. الزلزال الأخير أكبر بثلاث مرات من زلزال عام 1999”.