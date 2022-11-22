أبرز المواددولي

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الصين تسجل وفيات جديدة بـ «كورونا»

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 نوفمبر 2022 - 12:23 صباحًا
A medical worker in protective suit collects a swab from a resident at a makeshift nucleic acid testing site, following cases of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 11, 2022. Picture taken March 11, 2022. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

المناطق_وكالات

سجلت السلطات الصينية حالات وفاة جديدة بسبب فايروس كورونا، لأول مرة منذ ستة أشهر، وسط تحذيرات من أن العاصمة بكين تواجه أصعب أوقاتها منذ بدء الجائحة.

وأُبلغ عن ثلاث وفيات في بكين منذ يوم الثلاثاء الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بشكل رسمي في البلاد إلى 5229 حالة.

وتسببت السياسة الصينية المعروفة بـ«صفر كوفيد» في احتجاجات نادرة في البلاد.

وتتضمن الاستراتيجية المثيرة للجدل فرض الإغلاق على الملايين، وإجبار المواطنين الذين أتت نتائج فحوصاتهم إيجابية، على الالتزام بحجر صحي.

وفرض المسؤولون الإغلاق في منطقة «هايديان» داخل العاصمة بكين، وشمل ذلك المتاجر والمدارس والمطاعم. وطُلب من ثلاثة ملايين شخص البقاء في منازلهم.

أخبار قد تهمك
الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 نوفمبر 2022 - 12:23 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى