لأول مرة منذ 6 أشهر.. الصين تسجل وفيات جديدة بـ «كورونا»

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سجلت السلطات الصينية حالات وفاة جديدة بسبب فايروس كورونا، لأول مرة منذ ستة أشهر، وسط تحذيرات من أن العاصمة بكين تواجه أصعب أوقاتها منذ بدء الجائحة.

وأُبلغ عن ثلاث وفيات في بكين منذ يوم الثلاثاء الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بشكل رسمي في البلاد إلى 5229 حالة.

وتسببت السياسة الصينية المعروفة بـ«صفر كوفيد» في احتجاجات نادرة في البلاد.

وتتضمن الاستراتيجية المثيرة للجدل فرض الإغلاق على الملايين، وإجبار المواطنين الذين أتت نتائج فحوصاتهم إيجابية، على الالتزام بحجر صحي.

وفرض المسؤولون الإغلاق في منطقة «هايديان» داخل العاصمة بكين، وشمل ذلك المتاجر والمدارس والمطاعم. وطُلب من ثلاثة ملايين شخص البقاء في منازلهم.