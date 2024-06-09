لإعادة ارتباط أهالي الخبر بناديهم.. احتفالات وفعاليات ترفيهية فريدة من نوعها

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أسدل الستار اليوم، على كرنفال حفل نادي القادسية، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو)، بحضور جماهيري غفير تجاوز 100 ألف زائر، وعدد كبير من مسؤولي الرياضة السعودية ورؤساء الأندية في المملكة.

ونظّم نادي القادسية مهرجانًا غير مسبوق لأهالي الخبر، والمنطقة الشرقية، يعد الأول من نوعه بين الأندية السعودية، وذلك على امتداد مساحة تزيد عن 14.000م2، إلى جانب الواجهة البحرية بكورنيش الخبر والتي شهدت انطلاقة أولى الفعاليات عبر فقرات متنوعة، ومسيرة لنجوم القادسية عبر ثلاث حافلات مكشوفة للفريق الأول لكرة القدم وأخرى لأبطال الرياضات المتعددة، ومثله للرياضات النسائية، صاحبها ألعاب نارية وعروض درونز زيّنت سماء الخبر، التي شهدت عدة لوحات فنية أبرزها الكشف عن الهوية الجديدة لشعار نادي القادسية التي تأتي في ظل النهضة والنقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، والذي يشهد تحولًا كبيرًا وتطورًا غير مسبوق في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

ويأتي شعار القادسية الجديد “QAD” بتفاصيل تعبر عن انطلاقة رؤية النادي الجديدة بإلهام يتخطى الحدود، ونبض مجتمع، وطموح لاسقف له، ممثلاً بهوية محافظة الخبر.

وحرص عدد من نجوم الكرة العالمية، على الحضور إلى الخبر، والتواجد في حفل القادسية، في مقدمتهم النجم الإيطالي باولو مالديني، ومواطنه أندريا بيرلو، والبرازيلي روبرتو كارلوس.

كما تواجد عدد من أساطير الكرة السعودية، في طليعتهم ماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد، ويوسف الثنيان، ومحمد نور ومحمد الدعيع.

وكان مسرح الاحتفالات مختلفًا في اليوم الثالث الختامي، حيث ضم كثير من المؤثرين والمتنافسين بنهائيات الألعاب الإلكترونية والسيرك العالمي وأجواء الضحك مع (الستاند أب الكوميدي).

وحظيت الفعاليات الترفيهية، بإعجاب كبير من الزوار حيث تربعت في أرجائها العديد من الأسواق والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

كما تم إعداد فقرة لفنون كرة القدم ومهاراتها وكؤوسها وإنجازتها، خلال حفل القادسية، وهي الفعالية التي شارك فيها الأطفال، إضافةً إلى فعالية الطهي وفنونه.

ويهدف القادسية من خلال الحفل إلى تسليط الضوء على تاريخ النادي العريق، وإبراز إنجازاته، وتعزيز جماهيريته والاحتفال مع مشجعيه ومنسوبيه وشركائه في أجواء عائلية ممتعة وشيقة، وإعادة ارتباط أهالي الخبر بناديهم.

ويتزامن حفل القادسية مع ختام موسم 2024م الذي حقق فيه القادسية العديد من الإنجازات على مستوى الرياضات الجماعية والفردية.