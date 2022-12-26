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لاتتجاهلها.. أعراض خطيرة في ساقيك تشير إلى أن الكوليسترول أصبح “قاتلاً”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 5:49 صباحًا

Mid-adult man clutching his chest in pain with a possible heart attack. He wears a blue, button down dress shirt. Heart disease.

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كشف موقع صحيفة إكسبريس البريطانية، عن أعراض خطيرة في ساقيك تشير إلى أن الكوليسترول أصبح “قاتلاً”.

وقال الدكتور رودني فويل، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت كلينك:”يُعرف الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) باسم” الكوليسترول الضار لأن الكميات الكبيرة في الدم تسبب انسداد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، هذا هو السبب في أنه من المهم إبقاء مستوياتك تحت الفحص، حيث يمكن أن تسبب المزيد من المشكلات”.

وأشار فويل: “إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول بمرور الوقت إلى تصلب الشرايين، تصبح الشرايين مسدودة بمواد دهنية تسمى اللويحات – والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية”.

وأوضح: “يحدث نقص تروية الأطراف الحرجة إذا أصبح تدفق الدم إلى الساقين مقيدًا بشدة، ومع ذلك، لا يحدث هذا بدون ظهور الأعراض”.

وحول أعراض نقص تروية الأطراف الحرجة كالتالي:

١- ألم حارق شديد في ساقيك وقدميك يستمر حتى أثناء الراحة.

٢- تصبح بشرتك شاحبة ولامعة وناعمة وجافة.

٣- الجروح والقروح (القروح المفتوحة) التي لا تلتئم في القدمين والساقين.

٤- فقدان الكتلة العضلية في ساقيك.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 5:49 صباحًا
صورة asmaa

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