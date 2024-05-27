لاعبات مدارس محافظة ينبع في رياضة الكاراتيه يحصد عددًا من الميداليات ضمن بطولات الموسم الرياضي ٢٠٢٤

المناطق_واس

حصدت لاعبات مدارس محافظة ينبع في رياضة الكاراتيه على عدد من الميداليات ضمن بطولات الموسم الرياضي ٢٠٢٤ التي ينظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه والتي تستهدف شريحة طالبات المدارس بمختلف المراحل والتي أقيمت في الصالة الرياضية لجامعة الأعمال و التكنولوجيا في مدينة جدة .

حيث حصلت اللاعبة ذكرى الشمراني (١٦سنة) واللاعبة لين الندوي (١٠ سنوات) على الميدالية الذهبية، كما حصلت اللاعبة بشرى العتيبي (١١ سنة) على الميدالية الفضية، واللاعبة ألين مرزا (١٠ سنوات) وتاليا الشمري (١١ سنة) على الميدالية البرونزية، و حصلت ميرال الجعفري (١٠ سنوات) على المركز الخامس.

من جهته هنأ محافظ ينبع سعد مرزوق السحيمي اللاعبات على هذا الإنجاز الذي يعتبر تميزًا لمحافظة ينبع في مجال رياضة المراة السعوديه ، حاثهم على تقديم الأفضل وحصد الإنجازات في باقي الموسم الرياضي .