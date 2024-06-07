لاعبون دوليون يشيدون بتنظيم المملكة لبطولة العالم للبلياردو 9 كرات

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أشاد عدد من النجوم المشاركين في بطولة العالم للبلياردو 9 كرات، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو 9 كرات، على الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

وأعرب المصنف الأول عالميًّا وحامل اللقب، الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز، عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في البطولة مجدداً، وقال في حديثه: “لقد كان شعوراً مذهلاً عندما وصلت إلى هذه الصالة، وأبهرتني التجهيزات التي تمت، والتحضير لاستضافة هذا الحدث هنا في السعودية، وشعرت بسعادة كبيرة وأنا أشارك في أكبر بطولة في عالم رياضة البلياردو مع هذه الأجواء المفعمة بالحماس”.

فيما أكد المصنف الثالث عالميًّا وبطل العالم 2022 الأميركي شين فان بوينينغ، أن هذه النسخة من البطولة الكبرى في عالم البلياردو، تعد أفضل نسخة قد شارك بها في مسيرته وقال: “لم يسبق أن عشت تجربة مماثلة من قبل في منافسات البلياردو العالمية، وأضاف: “أشعر بسعادة غامرة لحصولي على فرصة اللعب هنا، وأتمنى أن أستمر في المشاركة في هذه البطولة لفترة طويلة، من الرائع أن نرى بطولة كبرى للبلياردو على أرض السعودية كغيرها من الألعاب الأخرى، ومن جهتي فأنا مستمتع بكل وقتي من خلال التعرف على ثقافة وحضارة المملكة وتقاليدها، وأشكرهم على حسن الاستقبال والضيافة”.

من جانبه، قال المصنف الخامس عالميًّا، والبطل السابق لبطولة أمريكا المفتوحة، وقائد فريق أوروبا، الفائز بكأس موسكوني 2023 البريطاني إجيسون شو: “خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، أقيمت بطولات البلياردو في أماكن محددة من أوروبا، مع بعض البطولات التي تم استضافتها في آسيا، أما الآن فإن إقامة بطولة في المملكة العربية السعودية تمثل نقلة نوعية مذهلة، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في تطور رياضة البلياردو على مستوى عالمي، كما فعلت المملكة في رياضات أخرى”.

كما تحدث اللاعب السوري محمد صوفي، وصيف بطل العالم 2023 عن البطولة، قائلاً: “تمثل استضافة المملكة لهذه البطولة، فرصة مثالية للاعبين السعوديين، وحتى العرب، لإظهار قدراتهم على المنافسة مع أفضل لاعبي العالم، والوصول إلى أعلى المستويات، وأنا سعيد للغاية بالمشاركة فيها، ومن خلال ما شاهدته من استعدادات وتجهيزات، أعتقد بأن هذه النسخة هي أفضل نسخة تواجدت بها خلال مسيرتي الرياضية كلاعب في رياضة البلياردو”.