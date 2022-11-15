لاعبون فقدوا حلم الظهور في مونديال قطر 2022 رغم وجودهم في القائمة النهائية

كأس العالم، ليست مجرد بطولة عادية بل هي حلم لكل لاعب، يرغب في الظهور على المــسرح العالمي من أجل تقديم نفسه في أبهى صورة، وبقميص بلاده الأم، في محفلًا عالمي ضخم يُريد أن يُدافع عن أحلام جماهيره.

ولكن ماذا لو؟.. لاعب دخل القائمة النهائية وأصبح حلم المشاركة حقيقة وواقع ملموس بالنسبة له، وبين ليلة وضحاها تحولت هذه الأحلام الوردية إلى صدمة كـــبيرة بالاستــبعاد في اللحــظة بعد الأخيرة، ليتحطم حلم المونديال في عينيه.

صحيفة المناطق، تقدم 4 حكايات لـ “نجوم” فقدوا حلم المٌشاركة في كأس العالم رغم وجودهم في القائمة النهائية لمنتخبات بلادهم.

فهد المولد

تلقى المولد صدمة كبيرة، عقب وجود ه القائمة النهائية لمنتخب الصقور، فظن اللاعب أنه قريب من ملاقاة الأرجنتيني ليوينل ميسي مرة أخرى، فيما كانت الجماهير أيضًا متحمسة جدًا إلى رؤية الصورة الشهيرة تتكرر من جديد.

ولكن في اليوم الثاني لإعلان القائمة، قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر استبعاد فهد المولد على خلفية الحكم الصادر في قضية المُنشطات، وعودة نواف العابد من جديد، لتنزل هذه المفاجأة على نجم الشباب كالصاعقة.

وكان اللاعب قد تم إيقافه لمدة 18 شهرًا، فيما جاء قرار استبعاده خشية من تعــرض المنتـــخب السعودي لأي أزمة في حال الطعن على مشاركته، بعدما ظهرت شائعات تؤكد أنه في حال وجود اللاعب ضمن صفوف الأخضر قد يعني المنتخب من الاستبعاد.

بريسنيل كيمبيمبي

قرر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل المُشاركة في مونديال قطر 2022 برفقة الديوك، وحامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على نظيره الكرواتي.

بريسنيل كيمبيمبي، تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة قبل شهرين، ولكن المدير الفني قرر ضمه بعد أن تم إبلاغه أن اللاعب سليم، ولكن بعد أن تواجد فعليا في القائمة، اكتشف انه لم يتعافى بنسبة 100%، وهنا قرر استبداله بـ “أكسيل دياسي”.

أمين حارث

نجم عربي آخر لم يحالفه الحظ، أمين حارث، لاعب مارسيليا الفرنسي ومنتخب المغرب، الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي بسببها فقد حلم التواجد في مونديال قطر 2022.

ضد موناكو، تعرض المغربي لـ “إصابة قوية بالركبة”، والتي بعدته عن كأس العالم 2022، حيث أعرب الجميع عن حزنهم الكبير بما حدث لنجم مارسيليا، الذي فقد الحلم في اللحظة بعد الأخــــيرة من الوصول للحلم.

وعلى الرغم من ابتعاده عن الصورة، لم يُحدد المدير الفني لـ “أسود الأطلس” بديلًا حتى الوقت الراهن، ولكن قد يعوضه وجود سفيان رحيمي، ويونس بلهندة، ومنير الحدادي”، ضمن القائمة النهائية للمغرب.

أوميد إبراهيمي

صدمة قوية لـ “البرتغالي كارلوس كيروش”، المدير الفني لمنتخب إيران، وذلك بعد غياــب أحد العناصر الأساسية التي كانت معه خلال ولايته السابقة في كأس العالم روسيا 2018، والذي فاز به منتخب الديوك.

أوميد إبراهيمي، لاعب تجددت إصابته العضلية، بعد دخوله إلى القائمة النهائية الخاصة بمنتخب إيران، حيث تعرض لإصابة في وقتًا سابق مع نادي الوكرة القطري والتي تجددت مرة أخرى، و أخذت معها حلم المونديال.