لاعبو أوكرانيا “يطردون” مدربهم بعد الخسارة الثقيلة

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طرد لاعبو منتخب أوكرانيا مدرب منتخبهم سيرغي ريبروف من غرف خلع الملابس بعد الخسارة الثقيلة 3 – صفر أمام رومانيا.

وخسرت أوكرانيا 3 – صفر من رومانيا يوم الاثنين بأهداف نيكولاي ستانشو ورازفان مارين ويدينس دراغوش ليخرج أندري لونين حارس المرمى ولاعب ريال مدريد الإسباني وينتقد مستويات الفريق بشكل عام.

ونقلت “بيلد” الألمانية أن المدرب السابق لنادي أهلي جدة السعودي والعين الإماراتي طلب منه مغادرة غرفة تبديل الملابس من قبل أولكساندر زينتشينكو لاعب أرسنال واندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، بعد الخسارة الثقيلة من رومانيا وفقا لـ “العربية”.

وأبان ريبروف في لقاء بعد الخسارة: لم يكن أحد يتوقع خسارتنا بهذه النتيجة، شعر اللاعبون بأنهم لم يقدموا ما يكفي للفوز، لم نقم بمجهود كاف، لذلك يتأسف اللاعبون على مستوياتهم ولذلك علينا أن نظهر أوكرانيا الأخرى أمام سلوفاكيا.

وأضاف ريبروف: طلب مني مغادرة غرف خلع الملابس كي يكون الاجتماع للاعبين فقط، جميعنا نملك مشاعر ولذلك ليس فينا أحد سعيدا.