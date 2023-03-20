لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة

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انتظم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المعسكر الإعدادي المقام في محافظة جدة خلال الفترة ( 20 – 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.

وقد أعلن المدير الفني إيرڤي رينارد قائمة (26) لاعبًا المستدعين بالمعسكر الذي سينطلق مساء يوم الاثنين القادم وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.

وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر. وستقام كلا المباراتين على استاد الأمير عبدالله الفيصل.