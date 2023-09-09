لاعبو منتخب المغرب يتبرعون بالدم لمصابى الزلزال المدمر.. صور

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توجه عدد من لاعبى المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي للتبرع بالدم للمصابين في الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس، الجمعة، وذلك مساهمة منهم من أجل إسعاف المصابين.

وذكر موقع “البطولة” المغربي، أن عدداً من لاعبى المنتخب المغربي حضروا إلى مركز الدم بمدينة أغادير، من أجل المساهمة فى حملة التبرع لمصلحة المصابين فى زلزال المغرب.

من جهته قال أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي عبر منصة “إكس”، “حان الوقت لكي نتبرع بالدم للحالات الحرجة، التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية”.

وارتفعت حصيلة ضحايا ومصابي الزلزال حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية، إلى 1037 وفاة بالإضافة إلى 1204 إصابة، من بينها 721 إصابة خطيرة.

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الليبيري، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023″، إلى موعد لاحق إثر الزلزال.

وحصد منتخب المغرب بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد حصد 6 نقاط من 3 جولات، بفارق نقطة خلف المتصدر جنوب أفريقيا، بينما اكتفى منتخب ليبيريا بحصد نقطة وحيدة من 3 مباريات، ليفقد فرصة التأهل بشكل رسمي.