لاعب أوراورا “إيتو”: نتسلح بجماهيرنا أمام الهلال

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شدد لاعب نادي أوراوا الياباني أتسوشي إيتو على صعوبة مباراة فريقه أمام الهلال ضمن إياب دوري أبطال آسيا.

وقال إيتو عبر موقع ناديه: “مباراة الذهاب أمام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا كانت صعبة، لكننا سنكون في أتم الجاهزية خلال مواجهة الإياب بدعم من 60 ألف متفرج على ملعبنا”.

وأوضح “الهلال مميز بالتمرير، لذا استحوذ على الكرة في مباراة الذهاب، وهذا ما دفعنا إلى التكتل أمام مرمانا. سنحاول السيطرة على مجريات مباراة الإياب والفوز بلقب البطولة”.