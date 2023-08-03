لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة نائل مارديني يحقق فضية العالم

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نجح لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة، نائل مرديني في تحقيق الميدالية الفضية لوزن 48 كجم في بطولة العالم للشباب 2023، وذلك بعدما خسر أمام الأوكراني يهور أونيفينكو بقرار الحكام بالإجماع.

وتقام بطولة العالم للشباب في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 658 لاعبًا يمثلون أكثر من 54 دولة.

وفاز اللاعب السعودي نائل في 4 نزالات، الأولى على لاعب منتخب أوزبكستان فخر الدين فخرالدينوف (بقرار الحكام)، كما فاز في لقائه الثاني على لاعب منتخب إستونيا راؤل سوسار (بالإخضاع).

وفي اللقاء الثالث فاز على لاعب منتخب جنوب إفريقيا آرنو كارستينس (بالاخضاع)، فيما فاز في لقائه الرابع على لاعب منتخب أوكرانيا شيبانوف اوليكساندر (بقرار الحكام).