لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة نائل مارديني يحقق فضية العالم في أبوظبي

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حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة نائل مرديني الميدالية الفضية لوزن 48 كجم في بطولة العالم للشباب 2023م، والمقامة في أبوظبي، بعد خسارته من أمام الاوكراني يهور أونيفينكو بقرار الحكام بالاجماع.

وحقق اللاعب نائل الفوز في أربع نزالات حيث فاز على لاعب منتخب اوزباكستان فخر الدين فخرالدينوف ( بقرار الحكام )، كما فاز في لقائه الثاني على لاعب منتخب استونيا راؤل سوسار ( بالاخضاع )، وفي لقائه الثالث حقق الفوز على لاعب منتخب جنوب افريقيا آرنو كارستينس ( بالاخضاع )، فيما فاز في لقائه الرابع على لاعب منتخب اوكرانيا شيبانوف اوليكساندر ( بقرار الحكام ).

‏يذكر أن البطولة يشارك فيها أكثر من 658 لاعب يمثلون أكثر من 54 دولة.