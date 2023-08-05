لاعب المنتخب السعودي للإسكواش آل نصفان يحقق وصافة دولية هونج كونج

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حقق لاعب المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان وصافة بطولة هونج كونج الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 29 يوليو حتى 5 أغسطس بمشاركة 102 لاعب يمثلون 11 دولة.

وبدأ آل نصفان مشواره في البطولة من خلال الدور الـ 64 ، حيث لم يشارك في دور الـ 128 بسبب تصنيفه المتقدم في البطولة, وتفوق في الدور الـ 64 على لاعب هونج كونج أوي باك كي 3-0, قبل أن يتجاوز اللاعب ليا باكك بذات النتيجة, فيما تفوق على اللاعب كاساديا كامرون 3-0 في دور الـ 16, لينجح بعدها في تجاوز اللاعب لموووا كاريس بذات النتيجة.

وفي دور الأربعة فاز لاعب الأخضر على المصنف رقم واحد في البطولة الماليزي ميرزا بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية قبل أن يخسر في المباراة النهائية من الماليزي أون جادين.

من جانبه, هنأ رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي اللاعب محمد آل نصفان بتحقيقه وصافة بطولة هونج كونج الدولية، حيث قال : فخورون بتحقيقه المركز الثاني في كبرى البطولات الآسيوية وبمستوى مبهر ليكمل سلسلة الإنجازات العالمية والتي تبشر بقدوم نجم عالمي قادم يضع بصمة كبيرة لبلاده في أكبر المنصات في الإسكواش.