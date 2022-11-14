لاعب كمال الأجسام الربيعة يتأهل إلى مستر أولمبيا للمحترفين

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تأهل لاعب كمال الأجسام السعودي عبدالله الربيعة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين لكمال الأجسام التي ستقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 – 18 ديسمبر المقبل.

وجاء تأهل الربيعة إلى البطولة الدولية في فئة كلاسيك فيزيك بعد تحقيقه الرقم التأهيلي للمسابقة، بنيله 5 ميداليات ” 4 فضيات وبرونزية واحدة “خلال مسيرته في بطولات سعودي كلاسيك و بودابست و إتلانتا و دبي و رومانيا ليجمع النقاط المؤهلة، كأول لاعب سعودي يتأهل في هذه الفئة إلى البطولة الدولية التي تضم أبطال العالم في اللعبة.