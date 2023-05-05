لافروف: المفاوضات لحل الأزمة الحالية في أوكرانيا لا تتعلق بكييف فقط

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المفاوضات لحل الأزمة الحالية في أوكرانيا لا تتعلق بكييف فقط.

وقال لافروف، رداً على أسئلة الصحفيين حول الصراع في أوكرانيا عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في باناجي الهندية، اليوم /الجمعة/ “كل هذا يمكن حله، لكن بالطبع ليس مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي هو دمية في أيدي الغرب”.

وأضاف: “لقد كنا مستعدين لمثل هذا الحوار منذ فترة طويلة، وقدمنا مقترحاتنا في عام 2009 وفي ديسمبر 2021، ولكن الغرب رفض بغطرسة”، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لذلك ولديها ما يكفي من الصبر.

وأوضح لافرف أنه من دون حل المشكلة الجيوسياسية الرئيسية، التي تتمثل في رغبة الغرب بالحفاظ على هيمنته وإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات، سواء في أوكرانيا أو في أجزاء أخرى من العالم.

كان وزير الخارجية الروسي وصل أمس /الخميس/ إلى الهند للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون.