لافروف: روسيا والهند تدرسان إمكانية إنتاج مشترك للأسلحة

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء بأن روسيا والهند تدرسان حاليا إمكانية القيام بإنتاج مشترك لمعدات دفاعية حديثة.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو إنه تحدث مع وزير الخارجية الهندي حول آفاق التعاون العسكري والتكنولوجي، وذلك حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي.

ويعتبر هذا الاجتماع هو اللقاء الخامس للوزيرين خلال العام الحالي. ولاتزال ماهية المعدات الدفاعية المحددة التي يمكن مناقشة إنتاجها المشترك بين الدولتين مفتوحة لكافة الاحتمالات.

وفي معرض إشارته إلى المساعدة المقدمة لأوكرانيا اتهم لافروف الدول الغربية بمحاولة توطيد أسس “دور مهيمن في الشؤون العالمية” ومنع “إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية” بذريعة “الأحداث الأوكرانية”.

وذكر لافروف أنه بالتالي يثمن عاليا موقف “الأصدقاء الهنود” لروسيا بشأن أوكرانيا.

يذكر أن الهند تتخذ موقفا محايدا بشأن حرب روسيا على أوكرانيا لأنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من الغرب وروسيا.