لافروف يلقي كلمة في قمة “آسيان” بحضور الوفد الأمريكي الذي يرأسه بايدن

ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة في قمة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث استمع إلى خطابه الوفد الأمريكي بقيادة الرئيس جو بايدن.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة على قناة “تلغرام”، يظهر فيها أن أعضاء الوفد الأمريكي برئاسة بايدن، يجلسون في القاعة أثناء خطاب الوزير الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي وصل متأخرا إلى القمة، التي بدأ افتتاحها بعد انتظاره لمدة نصف ساعة.

وتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس السبت، إلى بنوم بنه عاصمة كمبوديا، التي تحتضن قمة شرق آسيا.

وتعد قمة شرق آسيا منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا ذات صبغة سياسية، وأخرى تتعلق بالتنمية، وتعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء.

المصدر: نوفوستي