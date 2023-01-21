لايبزيغ يتعادل مع بايرن ميونخ

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تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه لايبزيغ 1 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 37 وتعادل لايبزيغ بهدف سجله مارسيل هالستتينبيرغ في الدقيقة 52.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع لايبزيغ رصيده إلى29 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو التعادل الخامس لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والفوز في عشر مباريات كما أصبح هذا التعادل هو الخامس أيضا للايبزيغ مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث.