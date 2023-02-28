لا تتجاهلها.. خبراء أمن سيبراني ينصحون بـ4 خطوات ضرورية قبل تنزيل أي تطبيق

يعتقد بعض مستخدمي هواتف أندرويد أن تنزيل تطبيقات مباشرة من “غوغل بلاي” أو “بلاي ستور” سلوك آمن ولا يشكل أي خطر على أجهزتهم، لكن هذا الأمر غير صحيح، وفقاً لسكاي نيوز عربية.