لا تعتزم شراء جرعات جديدة.. بلغاريا تتخلص من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية

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تخلصت بلغاريا من كميات كبيرة من جرعات لقاح كورونا منتهية الصلاحية، ولم تعد ترغب في شراء جرعات لقاح جديدة.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة أسين ميدشدييف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في صوفيا يوم السبت: “في الوقت الحاليّ لا يوجد أشخاص على استعداد لتلقي التلقيح على الإطلاق”.

ووفقا لميدشدييف من المقرر أن تتخلص بلغاريا من 2.8 مليون جرعة أخرى هذا العام، بعد أن دمرت من قبل بالفعل كميات هائلة من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية.

بلغاريا تعتزم إنهاء صفقتها مع شركتي بيونتيك وفايزر

ذكر الوزير إنه أبلغ مفوضية الاتحاد الأوروبي أن بلغاريا تؤيد إنهاء صفقة عقدت من قبل مع شركتي بيونتيك وفايزر، والتي بموجبها تلتزم بلاده بشراء اللقاحات حتى عام 2025، هذا الموقف تدعمه أيضًا كل من بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا.

لدى بلغاريا أقل معدل تطعيم ضد كورونا داخل دول الاتحاد الأوروبي، ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن 30% فقط من السكان في بلغاريا لديهم تحصين أساسي ضد كورونا.

ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، لم تكن هناك تدابير وقائية إلزامية ضد فيروس كورونا في وجهة العطلات في جنوب شرق أوروبا التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة.