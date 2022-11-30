لا تعمل ليلاً.. مخاطر بالجملة على صحتك.. السكري والأورام ليسا كل شيء!

ويقول: “إذا كان الشخص يعمل في الليل، فإن هذا الترتيب الفسيولوجي يضطرب، ويتم تنشيط الجوانب المتقابلة من الجهاز العصبي اللاإرادي. ونتيجة لذلك، تبدأ قفزات في مستوى ضغط الدم، يمكن أن تؤدي إلى الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب”.