“لا تفتح مجالاً”.. “الأمن السيبراني” تطلق المرحلة الثانية للتوعية بتأمين الحسابات

المناطق_الرياض

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الأربعاء)، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني، والتي تحمل شعار “لا تفتح مجالاً”.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، مقطعًا توعويًا يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض عند استخدام حساباته، أبرزها التغاضي عن ربطها بكلمة مرور قوية يصعب اختراقها، والتفاعل مع المكالمات مجهولة المصدر التي تسعى لاختراق هذه الحسابات.

وحذرت الهيئة من التغاضي عن تفعيل التحقق الثنائي، والذي يُعَدّ إحدى وسائل الحماية الرئيسية للحسابات، معتبرة أن ارتكاب هذه الأخطاء يفتح المجال أمام ممارسي الاحتيال للسيطرة على الحسابات بشكل تامّ.