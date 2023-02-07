لا تقتلها بمضاد.. فوائد جمة لـ”بكتيريا الجهاز الهضمي النافعة” وهذه أطعمة تحفزها

وتابع يقول: “على الصعيد العالمي، ينفق الأفراد مَبالغ طائلة للحصول على المكملات الغذائية المحتوية على البكتيريا النافعة (البروبيوتيك)؛ إذ يقدر حجم مبيعاتها بقرابة 3.7 بلايين دولار في عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعاتها إلى 17.4 بليون دولار بحلول عام 2027. وبالرغم من أنها تُعد بصفة عامة آمنة -بحسب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية- إلا أنها لا تُستخدم لعلاج أو منع حدوث الأمراض، ومعظم الدراسات التي أجريت عليها إما أنها محدودة النطاق، أو يصعب تعميم الاستنتاجات المتعلقة بفعاليتها ومدى فائدتها في علاج الأمراض؛ لذلك لا بد من إجراء المزيد من الأبحاث العلمية”.