لا تكتموا العطس..أضراره تصل إلى حد الوفاة

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بين الحساسية أو الإصابة بنزلات برد أو حتى مرور بعض ذرات الغبار بأنفك، تتعدد أسباب العطس، ومع التواجد في العمل أو بأماكن عامة جوار عدد من الناس يميل البعض إلى كتم العطس، تحرجًا مما قد يسببونه من إزعاج أو نقل للمرض إلى المتواجدين في بيئتهم المحيطة.

لكن فعلة كهذه قادرة على التسبب في أضرار بالغة لصاحبها، قد تتركه بإعاقة مدى حياته، أو حتى تنتهي به إلى الوفاة.

فما هو تأثير كتم العطس على البشر؟

لماذا نعطس..أسباب حدوثه وكيفية خروجه؟

توضح منظمة المعاهد الوطنية الصحية الأمريكية أن سبب العطس هو تهيج الأغشية المخاطية للأنف أو الحلق، وتتعدد الأسباب المؤدية لهذا التهيج.

وتشمل: الحساسية من الغبار أو اللقاح أو الوبر- نزلات البرد والإنفلونزا- الهواء الملوث- الأطعمة الحارة- استنشاق بعض الروائح.

ويزيد عليها موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي: التهاب الجيوب الأنفية-النظر لمصدر ضوء مثل الشمس.

وتحاول أجسادنا عن طريق العطس التخلص من التهيج الذي تتركه الأسباب السابقة، فتتراكم كمية كبيرة من ضغط الهواء في الرئتين وتشق طريقها عبر تجويف الأنف لتطرده.

وخلال تلك العملية يخرج الهواء مندفعًا من الصدر بسرعة كبيرة تصل إلى أكثر من 100 كلم/ساعة، بحسب مركز كليفلاند كلينك الطبي، ما يجعل من الخطورة محاولة كتمه.

كتم العطس لماذا مِن الخطر فعله؟

بداية يؤدي عدم السماح للعطس بالخروج، إلى تراكم المهيج الذي تسبب في حدوثه، والذي قد يكون أحيانًا فيروسات أو بكتيريا، ومع بقائها بهذا الشكل فإن من المحتمل أن تتسرب إلى داخل جسدك لتصيبك بمرض انت في غنى عنه.

وغير ذلك، فإن كتم المنافذ التي من المفترض أن يخرج منها هواء العطس السريع يسبب ضغطًا على الأجهزة داخل جسدك، والتي لا يتحمل بعضها التعرض لهذا الكم من الضغط.

وأول ما يتأثر بكتم العطس هو طبلة الأذن، فبحسب ما تنقله صحيفة “ذا جارديان” البريطانية عن الدكتور سوديب داس الطبيب بمستشفيات جامعة ليستر، فإن طبلة الأذن معرضة للانفجار جراء كتم العطس، كما يمكن أن تتمزق أنسجة الحلق الرقيقة وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

ويضيف البروفيسور آدم كاري، اختصاصي الإصابات الرياضية على ذلك إمكانية تلف الجيوب الأنفية، وتمزق الأوعية الدموية والعضلات في الرأس، وحتى نزيف المخ، وإن كان ذلك نادر الحدوث، لكنه قد يتسبب في وفاة الشخص إن لم يعالج سريعًا.

لذا فمن المهم أن تترك جسدك يقوم بوظائفه دون أن تحاول منعه، لكن حين تعطس تأكد من تغطية أنفك وفمك، واغسل يديك جيدًا بعدها.