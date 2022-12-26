لا عطلات في أوكرانيا.. كييف تحت القصف وانقطاع الكهرباء مستمر

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دوت انفجارات عديدة في ‏أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف مع تلقي السكان تحذيرات بعدم التواجد في الشوارع والأماكن العامة وإعلان حالة ‏الطوارئ الجوية في أنحاء الدولة للتعامل مع القصف.‏

نقص الغاز وانقطاع الكهرباء

وسمعت صافرات الإنذار في أنحاء كييف، قبل بدء القصف، فيما يعاني أغلب سكان أوكرانيا من نقص مصادر الطاقة، وانقطاع متواصل للكهرباء.

اقتراح لانسحاب روسيا

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، تقديم اقتراح إلى السلطات الروسية بانسحاب القوات ‏العسكرية بحلول عيد الميلاد من أجل إنهاء الصراع القائم على أراضيه لكن طلبه قوبل بالرفض.‏

مقتل 8 وإصابة 58 في قصف على خيرسون

أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، رفع حالة التأهب الجوي القصوى في جميع أنحاء البلاد.

ونشر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش فيديو يظهر آثار القصف الروسي والدمار الذي أحدثه، مشيرًا إلى سقوط 8 قتلى و58 مصابًا بينهم 18 في حالة خطيرة.