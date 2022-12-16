لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق بمسمي (فـــني مســاعد طبيب أسنان) من (الجنسين).

وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:

الشروط:

مســاعد طبيب أسنان – لايوجد تخصص

المؤهلات والخبرة:

دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان.

حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان.

التصنيف (فني).

الخبرة (بدون).

طريقة التقديم

للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا).