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لبنان تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

11 يناير 2024 - 9:15 مساءً
FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

المناطق-واس

أكدت لبنان تأييدها لموقف جنوب أفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع دعوى ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، صدر اليوم، عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني.

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وقدمت في بيانها، الشكر لجنوب أفريقيا في اتخاذ هذا الموقف المبدئي ومساعيها كافة.

11 يناير 2024 - 9:15 مساءً
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