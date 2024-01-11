لبنان تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

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أكدت لبنان تأييدها لموقف جنوب أفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع دعوى ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، صدر اليوم، عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني.

وقدمت في بيانها، الشكر لجنوب أفريقيا في اتخاذ هذا الموقف المبدئي ومساعيها كافة.