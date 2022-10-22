لبنان وسوريا يناقشان ترسيم الحدود البحرية المشتركة

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أكد مسؤول لبناني أن الرئيس ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد بحثا اليوم السبت ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما.

وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بينهما العام الماضي بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له. وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال عون في وقت سابق إن ترسيم الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية على مدى سنوات.

وقال المسؤول اللبناني لرويترز بعد محادثات اليوم السبت إن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على “بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية”.

وذكرت إذاعة شام إف إم السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين. وناقش الزعيمان ترسيم الحدود العام الماضي.