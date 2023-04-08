لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن…الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب تقويض للسلم والأمن

ونفذ جيش الاحتلال، في وقت باكر من صباح أمس الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.