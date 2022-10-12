لبنان يسجل أول وفاة بالكوليرا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس الكوليرا.

وأشارت الصحة اللبنانية في تقريرها عن تسجيل 8 حالات كوليرا جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 28 حالة إصابة.

كانت قد أعلنت أعلنت لبنان، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل أول حالة كوليرا منذ نحو 3 عقود.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، انه تم تسجيل أول اصابة بالكوليرا، في 5 من أكتوبر، في لبنان في محافظة عكار، وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وتجدر الاشارة الى ان هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 (تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا ).

وأضافت الوزارة في بيانها أن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، عقد اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الاطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر.