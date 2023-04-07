لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي بعد قصفها أراضيه

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار”.