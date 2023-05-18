لتأهيل 17 ألف طالب.. إطلاق اختبارات “جاهزية” في 48 جامعة

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أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختبارات برنامج “جاهزية”، التي تستهدف رفع جاهزية 17 ألف طالب وطالبة من خريجي الجامعات لسوق العمل، حيث توجّه الاختبارات لـ 13 تخصصاً مختلفاً في 48 جامعة وكلية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن الاختبارات ستكون خلال الفترة من 17 مايو – 6 يونيو 2023، وسيضم البرنامج إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي، وهي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم الجامعي السعودي.

وأضافت أن التخصصات المستهدفة تشمل؛ تخصصات: المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، وتعزيــز اكتســاب الخريجيــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.