“لتبقى”: السخان الفوري يوفر الطاقة أكثر من العادي

وأضافت الحملة أن سخان المياه بالحرارة؛ وهي سخانات تأخذ الحرارة من مصدر آخر غير الطاقة الكهربائية، مثلًا في المستشفيات، وتأخذ الحرارة المتبقية من عمليات الغسيل وتسخن المياه بها، وهناك سخان المياه بالغاز، التي تستخدم الغاز في عملية التسخين؛ لذلك لا تنطبق عليها خانة القدرة الكهربائية، وسخان المياه الشمسي التي تستخدم الطاقة الشمسية في عملية التسخين، وكذلك الخزان الحراري للمياه، وهي خزانات معزولة، تستخدم لحفظ المياه الساخنة واستخدامها طوال الوقت، بغضّ النظر عن الطاقة المستخدمة في طريقة التسخين؛ لذلك لا تنطبق عليها مستويات كفاءة الطاقة وخانة القدرة الكهربائية.