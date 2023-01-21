لتجنب النزلات المعوية.. اتبع هذه النصائح

وتابعت في إنفوجراف توعوي: أن ترك الغذاء مكشوفًا في الهواء الطلق يعرّضه للغبار والذباب والهوام، مشددة على ضرورة أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة، أو المغلية قبل الاستخدام.