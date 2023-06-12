لتطوير خبرتهم.. دورات تدريبية للمختصين بـ “الفضاء”

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نظمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دورة “تدريب المدربين”، التي تستهدف ذوي الخبرة من المختصين في مجال الفضاء؛ بهدف تطوير خبرتهم في مفاهيم تصميم المحتوى التعليمي والتدريبي.

وتهدف الدورة إلى تمكين فريق من المدربين الوطنيين يتمتع بالكفاءة العالية وفقاً لمعايير عالمية عالية متخصصة بالتثقيف في مجال الفضاء وعلومه.

وتركز الدورة التدريبية على المعارف التأسيسية المتعلقة بتصميم المحتوى التعليمي والتدريبي، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات اللازمة لبناء المهارات ورفع مستوى القدرات .

يأتي ذلك ضمن مساعي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتعزيز مكانة المملكة وريادتها العالمية في مجال الفضاء وعلومه من خلال عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تأهيل وتطوير القدرات الوطنية للإسهام في صناعة مستقبل واعد لقطاع الفضاء في المملكة.