لتعزيز الاستهلاك المستدام .. “الأزياء” تُنظم مبادرة لتبادل قطع الملابس

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الأزياء اليوم عن تنظيم مبادرة “سواب شوب” لتعزيز الاستهلاك المستدام عبر تبادل قطع الأزياء، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 4 أبريل في “بيت الأزياء” التابع لمنطقة سكوير 1 في بوليفارد رياض سيتي؛ لتتيح من خلالها الفرصة أمام الزوار لتبادل الملابس والإكسسوارات المستعملة مع بعضهم البعض، أو استبدالها بقطع جديدة مقدّمة من أحد الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، بهذه المناسبة: ” نريد تفعيل مشاركة المستهلكين في رؤيتنا وتثقيفهم حول أهمية توزيع الملابس المستعملة، لنعمل معهم على التأسيس لمستقبل مستدام في قطاع الأزياء “، مضيفاً ” نسعى كذلك إلى تحويل المشروع إلى تجربة مميزة للجمهور عبر منحهم فرصة إيجاد العديد من القطع الفريدة والمميزة “، ومعبراً عن شكره لجميع المشاركين في هذه المبادرة.

ويعد ذلك ثالث حدث من نوعه ضمن مبادرة ” سواب شوب ” التي أطلقتها الهيئة برعاية الشركاء الإستراتيجيين، ضمن مؤتمر مستقبل الأزياء 2022م، وحققت نجاحاً هائلاً، مستقبلةً أكثر من 1300 زائر، وتبادل الملابس ما يقارب 1000 شخص بين بعضهم، ووصلت القطع المُحضرة للمبادرة إلى 5500 قطعة، بهدف تحقيق مكانة ريادية على مستوى العالم في مجال الاستدامة في قطاع الأزياء، كما تؤدي من خلال أنشطة وبرامج مبادرة “سواب شوب” دوراً محورياً في تثقيف المستهلكين، وتفعيل ثقافة الاستدامة وتعزيزها، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية مراعاة الاستدامة البيئية عند اتخاذ قرارات الشراء.