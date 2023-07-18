لتعزيز “السلام”.. الرياض تستحوذ على “مسيرات تركية”

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أبرم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة.

وأكد وزير الدفاع أن اتفاقية الاستحواذ، تهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع نظيره التركي ياشار غولر، وذلك بتمكين ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.

إلى ذلك، وبحسب بيان أصدرته الشركة، فإن الاتفاقية تضم الدعم التقني واللوجستي والتدريبي للجانب السعودي في هذا الخصوص، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

ونقل البيان عن المدير العام للشركة، خلوق بيرقدار، تأكيده على أن اتفاقية التعاون مع السعودية، لن تكتفي فقط بتعزيز روابط تركيا مع المملكة، بل ستساهم أيضاً في تعزيز السلام الإقليمي والعالمي؛ بالإضافة إلى تطوير القدرات السعودية بمجال التكنولوجيا العالية.

وفي زاويةٍ أخرى، فالمتلقي لخبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية؛ ربما سيكون ضحيةً للزخم الذي يصاحبها، لاسيما وأنها جاءت بعد سنوات من مرور العلاقات السعودية – التركية؛ بكثير من المنعطفات التاريخية؛ على أقل تقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة.

لكن المتابع الدقيق، لبداية انطلاق الرئيس التركي من أراضي المملكة، بعد إغلاق كثير من الملفات، إلى دول خليجية أخرى مجاورة، سيجد بين السطور كثيراً من التفاصيل التي يجب الدخول لأروقتها؛ على الأقل لفهم ما يجري في علاقات الدول ببعضها.

وهذا ما يمكن أن يُخول للنظر، إلى توقيع المملكة، عقوداً عديدة مع الجمهورية التركية، من بينها إبرام اتفاقية مع شركة “بايكر للتكنولوجيا”.

وللعلم فـ”بايكر” شركة متخصصة في عدد من الصناعات العسكرية، على رأسها “الطائرات المسيرة”؛ المعروفة اصطلاحاً “طائرات بدون طيار”.

وبالبحث عن هذا النوع من الصناعات التركية، يثبت أن مشاركة تلك الطائرات، بالحد من كثير من النزاعات، على أقل تقدير في “القوقاز”؛ وأوروبا الشرقية؛ إذ كان له الدور المأثور، والملموس في تكريس مفهوم الصناعة الحديثة للأسلحة المتطورة.

والحديث الذي مضى، في كفّة؛ والقادم بأخرى؛ فالعنوان العريض لما يُمكن أن يُقال أو يُروى، تختزله الزاوية السعودية لكل هذه القصة، ويبرز من خلال، أن الرياض قد غيرت من سياسة الاعتماد على مصدر واحد للتزود بالسلاح، وباتت تعتمد على مبدأ “تعدد مصادر التسلح”؛ وهو ما قد يُزعج البعض في القارة العجوز، والكثير في واشنطن.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بزيارة للمملكة تضمنت عقد جلسة مباحثات رسمية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، من بينها هذه الاتفاقية التي توصف بـ”الهامة”.