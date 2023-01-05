لتعزيز العائدات.. “تويتر” تتراجع عن حظر الإعلانات السياسية

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كشفت رئيس قسم الثقة والأمان في شركة “تويتر” الأمريكية إيلا إروين، أن المنصة ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، سعياً من الشركة لتعزيز العائدات.

وأوضحت إروين أن الشركة ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن “الإعلانات المستندة لقضية” في الولايات المتحدة، وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى.

ونوهت إلى أنه سيسمح بالإعلانات المستندة إلى القضايا على تويتر، وتشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو تعزيز الوعي بقضايا، مثل: تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل تعداد السكان.