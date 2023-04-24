لتفاقم الأوضاع.. دول العالم تجلي رعاياها من السودان

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دفعت الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السودان، العديد من الدول لإجلاء رعاياها، خاصةً في التهديدات التي باتت تحيط بالبعثات الدبلوماسية والأجانب الموجودين بالخرطوم والعديد من المدن السودانية على مدى الأسبوع الماضي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، شرع العديد من البلدان في إجلاء رعاياها، عبر تنفيذ خطط مُحكمة لضمان سلامتهم وأمنهم.

بريطانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بلاده سوف تنفذ عملية “إجلاء معقدة وسريعة” لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

وأشار إلى أن بريطانيا ستتبع الوسائل اللازمة لوقف إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة البريطانيين المتبقين.

الولايات المتحدة الأمريكية

نفذت بالفعل الولايات المتحدة، بواسطة قواتها الخاصة، عملية إجلاء جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين وعائلاتهم، بالإضافة إلى دبلوماسيين من بلدان أخرى، وذلك بواسطة طائرات هليكوبتر من مقر السفارة الأمريكية أمس السبت.

وأقلعت الطائرات من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا، ونجحت في إجلاء الدبلوماسيين دون أن تتعرض لأي إطلاق نار أثناء تنفيذ العملية.

وعلى مستوى المواطنين الأمريكيين، أكدت واشنطن أنها لا تعتزم إجلاء المزيد منهم، إلا أنها ستدرس خيارات أخرى لمساعدتهم على المغادرة.

فرنسا

تعكف وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، على إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين، إلا أن طرفي الصراع في السودان، تبادلا الاتهامات بشأن مهاجمة موكب فرنسي.

روسيا

أكد السفير الروسي لدى الخرطوم، أن 140 من أصل 300 مواطن روسي في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطط لإجلائهم، إلا أنه من الصعب تنفيذها، كونها تشمل اجتياز جبهات قتال.

مصر

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إجلاء 436 مصريا عبر المنافذ البرية من السودان، بعد أن دعتهم للتوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، تمهيدًا لإجلائهم، والاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

إيطاليا

تعتزم إيطاليا إجلاء مواطنيها من السودان، مساء اليوم الأحد، وذلك برفقة مواطنين من سويسرا والفاتيكان وبلدان أوروبية أخرى، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، أنها ستجري عملية إجلاء لنحو 140 إيطاليًا من السودان، و60 من بلدان أخرى.

الهند

ومن جانبها، أرسلت الهند طائرتين وسفينة لإجلاء مواطنيها من السودان، في ظل احتدام الاشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

وذكرت الخارجية الهندية أنه تم وضع طائرتين من طراز “سي – 130 جي” تابعتين للقوات الجوية الهندية على أهبة الاستعداد في مطار جدة، للمشاركة في عملية الإجلاء.

كندا تعلق عملياتها

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده قررت تعليق عملياتها في السودان مؤقتاً وإخراج الدبلوماسيين الكنديين.

طائرات ألمانية لإجلاء الرعايا

بدأ الجيش الألماني في إجلاء الرعايا الألمانيين من السودان، مؤكداً توجّه أول طائرة تابعة له من طراز إيرباص إيه-400-إم من السودان إلى الأردن، حاملةً 101 شخص تم إجلاؤهم.

ونوه إلى أن ثلاث طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لغرض الإجلاء.

بلدان أخرى

وخلال الساعات الماضية، أكد عدد من البلدان إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها، إذ أكد الأردن إرساله لـ 4 طائرات عسكرية لإجلاء نحو 260 مواطنا، كما أكدت كوريا الجنوبية أنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها.

فيما سمحت السويد بنشر قوات للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة وأسرهم، كما أعلنت هولندا أيضا انضمامها إلى الجهود لإجلاء رعاياها.

وكانت المملكة قد تمكنت من إجلاء، 91 مواطنًا ونحو 66 شخصًا من دول أخرى من بورتسودان، وذلك على متن سفينة حربية إلى جدة عبر البحر الأحمر.

كما أعرب عدد من الدول عن تقديرها لجهود المملكة في إجلاء الرعايا الأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم.