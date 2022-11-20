لتوفير الكهرباء.. حاكمة طوكيو تدعو السكان لارتداء ملابس صوفية

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دعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان المدينة إلى ارتداء ملابس صوفية خلال الشتاء للحصول على الدفء في محاولة لتخفيض فواتير الطاقة.

وأوضحت وهي ترتدي قميصا صوفيا بقبة عالية للصحافيين أن تدفئة العنق له تأثير حراري، وأن ما ترتديه مع الوشاح يبقيها ويبقي الآخرين دافئين، ما سيوفر الكهرباء.

وأضافت أن تلك الطريقة تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القارس، مع ارتفاع تكاليف الطاقة مستشهدة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفته برائد ارتداء القمصان الصوفية ذات القبة العالية.

وتواجه اليابان كغيرها من الدول التي تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050، ضغوطاً على إمدادات الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.