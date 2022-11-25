لجراحات آمنة.. “الصحة” توجه نصائح للممارسين وفقًا لمعايير السلامة الدولية

المناطق_الرياض

قدمت وزارة الصحة نصائح وفقًا لمعايير السلامة الدولية، في العمليات الجراحية للممارسين الصحيين، وذلك لجراحات آمنة.

وأوضحت الصحة، أنه قبل بدء التخدير، يجب تأكيد هوية المريض وموافقته على الإجراء الجراحي وموضعه، بالإضافة إلى التحقق من جهاز وأدوية التخدير، وتوصيل جهاز قياس التأكسج النبضي بجسم المريض والتأكد من علمه.

وأشارت إلى أنه لا بد من سؤال المريض هل يعاني من حساسية معروفة وهل يوجد صعوبة في التنفس أو خطر الاستنشاق، وماذا عن خطر فقدان الدم بكمية أكبر من 500 مليلتر للبالغين و7 مليلترات للأطفال.

وعن أبرز الإجراءات الواجبة قبل إجراء البضع الجراحي، أوضحت الصحة، أنه يجب التأكد من أن جميع أعضاء الفريق قدموا أنفسهم وذكروا أسماءهم وأدوارهم بالإضافة لتأكيد اسم المريض والإجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي، ومعرفة ما إذا كان المريض تناول مضادًا حيويًا وقائيا خلال الدقائق الستين السابقة.

وقالت “الصحة”: إنه يجب اتباع خطوات ضرورية قبل مغادرة المريض غرفة العمليات، ومنها تأكيد اسم الإجراء الجراحي واكتمال عدد الأدوات والشاش الجراحي والإبر بالإضافة لفحص المعدات للتأكد من خلوها من أي مشكلات أو حل تلك المشكلات حال وجودها.