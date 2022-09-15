لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن.

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم ويجب مطابقة الشروط حتى يتم الحصول على وظيفة.

المسميات الوظيفية:

مسؤول شؤون الطلاب II. مهندس ميكانيكي. مهندس كهربائي. كاتب إدخال البيانات (SA2). فني Sepport I أخصائي أول. باحث ما بعد الدكتوراه / باحث بجامعة KAIMRC مابعد شهادة الدكتوراة. محاضر تمريض صحة المجتمع. مسؤول الشؤون الأكاديمية الثاني. أستاذ مساعد ، المعلوماتية الصحية. أستاذ مساعد الصحة العامة. محلل التطبيقات. الكاتب الطبي. المعلوماتية الحيوية

طريقة التقديم: